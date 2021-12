Haifaa al-Mansour: "As mulheres estão a viver um grande momento"

João Antunes Hoje às 20:39 Facebook

A primeira realizadora saudita da História, Haifaa al-Mansour, falou com o JN no Red Sea Film Festival sobre as mudanças no país.

Autora de filmes como "Wadjda", sobre uma jovem que deseja ter uma bicicleta, ou "A candidata perfeita", sobre uma mulher que resolve candidatar-se a eleições municipais, Haifaa al-Mansour é a primeira mulher cineasta da Arábia Saudita, país que saiu há pouco tempo de um período de 35 anos sem salas de cinema. Mas as mudanças naquele território ficaram bem refletidas no recente Red Sea International Film Festival, em Jidá, a segunda maior cidade do país. Foi lá que o JN falou com a realizadora.

O que sente por ser considerada a primeira mulher realizadora do seu país?