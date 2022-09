"Hamster clown" é um rato-humano que se vai libertar no Theatro Circo

Sandra Freitas Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Espetáculo com palhaço Rui Paixão, o único português a integrar o Cirque du Soleil, mostra-se em Braga esta sexta-feira e sábado.

Partilhou o palco com dezenas de artistas no célebre Cirque du Soleil, mas, agora, é sozinho que o palhaço português Rui Paixão brilha em "Hamster Clown", um espetáculo mudo, mas cheio de fantasia, que conta a história de um rato em mutação, num mundo alienígena, à procura da sua libertação. Depois de passar pelo Centro e Sul do país, o solo apresenta-se esta sexta-feira, e amanhã, sábado, sempre às 21.30 horas, em nova récita no Norte, através do palco do Theatro Circo, em Braga.

"O espetáculo é uma pintura viva de acontecimentos, que parte de uma dramaturgia que retrata um hamster fechado numa gaiola e que se quer libertar. É um rato-humano", descreve Rui Paixão, apontando para uma produção "muito visual", que tem o terror como tom principal, mas acaba, muito naturalmente, a tocar na comédia - "porque é verdadeiramente ridículo" o que se passa em palco "a maioria das vezes", diz Rui Paixão.

PUB

"É um rato com muitas demandas. Parece que nunca morre e tem uma solidão muito próxima do que vimos nos filmes de Mr.Bean ou de Charles Chaplin. São personagens que por estarem sós e desenquadradas, arranjam sempre maneira de o mostrar. A estupidez, o ridículo e a comédia começam então a surgir", descreve o artista português de 26 anos de idade.

Uma metáfora da pandemia

Durante cerca de uma hora, o tempo de duração do espetáculo, Rui Paixão não pára um segundo em cima do palco. A sua personagem vive "a fugir de corujas, a mergulhar para sacar polvos gigantes ou a transformar-se em gato".

Esse comportamento é, também, uma metáfora para aquilo que foi vivido durante a pandemia da covid-19, em confinamento, altura em que o espetáculo foi criado com o encenador Ricardo Neves-Neves.

"Há uma solidão muito grande e uma tentativa de libertação da personagem, que vem do confinamento. E há mensagens que se tornam cada vez mais bandeiras na arte, como a transição sexual e a cor da pele", remata.

A extravagância de Rui Paixão e de Neves-Neves

Apesar de não se conhecerem pessoalmente, Ricardo Neves-Neves tomou a iniciativa de, no ano passado, em pleno confinamento, convidar Rui Paixão para cocriar um solo, que resultaria em "Hamster Clown".

"Andávamos a namorar-nos, o nosso trabalho, esteticamente, é muito parecido. Uma extravagância que foge ao naturalismo", diz o único palhaço português que trabalhou no Cirque du Soleil.