Hard Club encheu com o som eletrizante do festival Sound Waves

Mariana Soares Hoje às 21:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Festival de música tecno volta no dia 8 de julho a Esmoriz, Ovar. Recorde aqui como foi o "preview" realizado no Hard Club, no Porto.

O Sound Waves realizou no fim de semana passado, na sala maior do Hard Club, no Porto, o "preview" da 16.ª edição do festival que se vai realizar em Esmoriz, Ovar, a 8 de julho.

Será, então, uma verdadeira maratona: o programa anuncia um espetáculo contínuo de 21 horas que trará até nós alguns dos melhores DJ de tecno da atualidade.

PUB

Esta amostra portuense durou "apenas" sete horas. Foi uma noite hipnótica de eletrónica pesada.

Com grandes nomes nacionais como Otta e Miss Sheila, o grande destaque do Sound Waves Invites foi para os sets do italiano Alignment.

E para os ravers, estas sete horas passaram num flash. "O som estava excelente e o tempo passou mesmo a voar. Adorei este Sound Waves Invite, o ambiente era incrível", disse um festivaleiro ao JN.

A noite contou ainda com os DJ Ornella, Carol d"Souza, Bernard e Rui Pinto. Mas foi Alignment que levou a casa cheia de amantes de tecno ao êxtase. O italiano é um dos maiores nomes em ascensão do hard-tecno e deu cartas na mesa, levando a pista ao delírio.

Para muitos, esta foi a primeira vez no universo Sound Waves. Vários ravers dizem que, depois da experiência, a vontade de ir ao festival só aumentou.

O 16º Sound Waves é este ano no dia 8 de julho, no Estádio da Barrinha, em Esmoriz., concelho de Ovar.

As 21 horas non-stop do programa têm como cabeças de cartaz várias estrelas internacionais do universo tecno: Indira Paganotto, Fatima Hajji, Lilly Palmer, 999999999, Charlie Sparks, Nico Moreno, Cristobal Pesce e Basswell.

Do lado nacional, o cartaz integra Miss Sheila, Carlos Manaça, Ornella e Otta.