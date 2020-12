Harold Budd: mestre da música ambiental morreu vítima de covid-19

Jorge Manuel Lopes Hoje às 13:54 Facebook

Compositor conhecido por colaborações com Brian ​​​​​​​Eno e Cocteau Twins morre aos 84 anos.

Músico, compositor e poeta americano, Harold Budd faleceu ontem, terça-feira 8, na sequência de infeção por covid-19. Tinha 84 anos.

Com percurso sobretudo na música de vanguarda, minimalista e ambiental, Budd dividia-se entre as teclas e a guitarra.

Depois de uma década, a de 1960, embrenhado na composição e no ensino, iniciou-se nos discos em nome próprio com o álbum "The oak of the golden dreams / Coeur d"oOrr", em 1971.

Os anos 1980 coincidiram com o seu período de maior notoriedade na cultura popular, sobretudo em obras partilhadas. Primeiro com Brian Eno, com quem encetou colaboração em "Ambient 2: the plateaux of mirror", de 80; mais tarde com os Cocteau Twins, de que resultou "The moon and the melodies" em 86. Até este século, seguiram-se trabalhos a solo e ao lado de autores como Daniel Lanois, Hector Zazou, Jah Wobble, Bill Laswell e John Foxx. As suas derradeiras obras, ambas deste ano, foram a música para a série "I know this much is true", da HBO, e o álbum "Another flower", de novo com o ex-Cocteau Twins Robin Guthrie, lançado a 4 de dezembro.