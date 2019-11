Harry Styles atua em maio em Lisboa

Hoje às 14:44 Facebook

O cantor inglês Harry Styles, dos "One Direction", vai atuar em 20 de maio na Altice Arena, em Lisboa, anunciou este domingo a promotora Everything is New.

O concerto acontecerá no âmbito de uma extensa digressão mundial a propósito do segundo álbum, "Fine Line", que editará em 13 de dezembro.

Este será um regresso do cantor a Portugal, mas em nome próprio, depois de ter atuado para o público português com os "One Direction".

A extensa digressão mundial, intitulada "Love on Tour", arrancará em abril no Reino Unido, seguindo no verão para os Estados Unidos e Canadá e terminará no México em outubro de 2020.

Segundo a promotora, ao lado de Harry Styles nos concertos europeus estará "a estrela pop King Princess".

Harry Styles, de 25 anos, fez parte dos "One Direction", grupo que integrou músicos que passaram pelo programa televisivo de talentos musicais "The X Factor", pela mão do produtor Simon Cowell.

Depois de uma pausa indefinida do grupo anunciada em 2016, Harry Styles assinou nesse ano um contrato discográfico e lançou o álbum de estreia a solo, homónimo, no ano seguinte.

Foi também em 2017 que Harry Styles se estreou como ator, ao entrar no filme "Dunkirk", de Christopher Nolan.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa estarão à venda a partir do dia 22 de novembro.