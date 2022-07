Harry Styles com bilhetes esgotados em 15 minutos

Iara Macedo Hoje às 12:59 Facebook

Na quinta-feira, foi anunciada pela promotora Everything Is New, a venda, a partir das 10 horas, desta sexta-feira, de novos bilhetes para o concerto de Harry Styles, a acontecer dia 31 de julho, na Altice Arena. Os ingressos esgotaram em 15 minutos.

Adiado por duas vezes devido à pandemia e esgotado desde o seu primeiro comunicado, filas foram feitas pelos seus fãs online e em lojas físicas, na possibilidade de conquistar um lugar para o requisitado espetáculo. A Everything Is New no seu comunicado não especificou o tipo de bilhetes colocados à venda, apenas constando a data, a hora e o local para compra, com preços a variar entre os 41 e 71 euros.

Minutos antes das 10 horas, o site oficial da promotora já tinha caído com o enorme tráfego na rede e o site da Ticketline contava, na hora, com mais de 10 mil pessoas, em fila de espera, para a venda de 300 bilhetes no país inteiro.

Os bilhetes disponíveis nas lojas físicas, Fnac, Worten e El Corte Inglés, eram também vendidos através da mesma plataforma online. Após 15 minutos da hora estipulada foram declarados esgotados quaisquer lugares vagos na Ticketline, no entanto os fãs não abandonavam a esperança, assim como a sua posição na linha de espera.

Na FNAC de Santa Catarina, no Porto, algumas dezenas de fãs faziam fila para comprar bilhete, enquanto faziam refresh repetidamente nos telemóveis, mas a desilusão instalou-se quando se soube que tinham esgotado.

Harry Styles é um músico britânico ex-integrante dos One Direction, que esteve em Portugal em 2013 e 2014 e que volta a subir a um palco português, depois de oito anos, agora a solo, para apresentar o seu terceiro disco intitulado de "Harry"s House", que obteve um enorme sucesso no seu lançamento.

Depois de ser remarcado para maio de 2020 e posteriormente para fevereiro de 2021, "Love on Tour" chega a Lisboa no último dia do mês de julho, começando o espetáculo às 19.30 horas.