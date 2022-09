Harry Styles: primeiros 10 mil bilhetes estão à venda esta quinta-feira

Iara Macedo Hoje às 04:13 Facebook

A promotora Everything Is New vai disponibilizar 50 mil bilhetes para o concerto de Harry Styles de 18 de julho de 2023, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Hoje, quinta-feira, estão à venda os primeiros 10 mil, só online.

A corrida aos bilhetes para o novo concerto do cantor pop Harry Styles em Portugal em 2023 começa hoje, quinta-feira, às 10 horas da manhã. A ação decorre em exclusivo no site de vendas Ticketline.

É a pré-venda anunciada pela promotora portuguesa Everything Is New, que explicou as condições ao JN: "Para participar basta fazer a inscrição na newsletter da Everything Is New. Após estar inscrito, receberá um código por email, com o qual se poderá inscrever, através do site, para realizar a compra. A compra terá uma duração de 24 horas e começará às 10 horas do dia 1 de setembro. É a primeira compra de bilhetes. O limite são 10 mil lugares".

Mais 40 mil bilhetes na sexta-feira

Mas ainda haverá mais 40 mil bilhetes disponíveis para o espetáculo de "Love on tour", que vai ocupar daqui a 11 meses o recinto do Passeio Marítimo de Algés, o mesmo que acolhe anualmente o Festival Nos Alive.

Esse 40 mil ingressos são colocados à venda na sexta-feira, dia 2, também às 10 horas, mas alargando-se agora a todos os postos de venda habituais. Aqui não é necessária inscrição ou subscrição; a regra é: os primeiros a chegar são os primeiros a comprar.

Preços: de 81 euros a 150 euros

Os pontos de venda físicos são: lojas Fnac, El Corte Inglés, Worten, CTT e Agência ABEP. Os websites online são três: Seetickets, Masqueticket e Ticketline.

Os preços variam consoante o local no recinto. Os mais baratos, a 81 euros, são no designado Green Sector. Os mais caros, a 150 euros, são para as áreas Johnny"s Place, Hollywood ou Bishopsgate.

Haverá ainda bilhetes a 110 euros para aqueles que optarem pela secção do Front Pitch.

Harry é o 4.º mais ouvido no Spotify

A "Love on Tour" de Harry Styles, que passou já por Lisboa em julho deste ano - e esgotou a sala da Altice Arena -, conta já com 83 datas, incluindo paragens em 22 países da Europa, da América do Sul e ainda Austrália e Nova Zelândia.

O artista pop e soft-rock de 28 anos foi revelado na boysband de teen-pop One Direction em 2010. O quarteto desmembrou-se em 2016 e Harry Styles foi o único dos quatro a atingir relevância mundial. Harry é, hoje, o 4.º artista do mundo mais ouvido no Spotify, a popular plataforma de streaming de áudio, com 69,9 milhões de ouvintes mensais.