Heather Morris: "Os governos não aprendem com os erros do passado"

Autora do bestseller "O tatuador de Auschwitz", Heather Morris afirma, em entrevista ao "Jornal de Notícias", que só o envolvimento da maioria da população pode impedir a repetição de tragédias semelhantes ao Holocausto, já que os governantes tendem a ignorar as lições da História.

Com livros como "O tatuador de Auschwitz", "Cilka" e "Três irmãs", Heather Morris tornou-se um nome familiar dos leitores portugueses. Pelo menos, de 100 mil, o número de exemplares que os seus livros já venderam em Portugal.

Ao JN, a popular autora neozelandesa recorda os tempos em que conciliava a escrita com um trabalho no hospital público, em que lidou com muitas crianças com doenças terminais e aprofundou a vontade de narrar histórias de luta pela sobrevivência, uma das marcas dos seus livros,