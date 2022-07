Heavy metal traz a Louro gente de todo o lado

Alexandra Lopes Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de dois anos parados devido à pandemia, este ano a associação quis fazer uma "aposta forte", não só no cartaz, que este ano trouxe Manowar para a abertura, mas também com a remodelação do recinto.

Tiago e a namorada Sílvia são fãs de heavy metal, ele há muitos anos, ela há relativamente pouco tempo. Ele é a segunda vez que está no festival Laurus Nobilis Music Fest que termina sábado, na freguesia do Louro, em Famalicão, ela é estreante.

O festival nasceu em 2015, numa localidade com pouco mais de 2200 habitantes, num recinto ladeado por campos de milho e a escassos metros do jardim-de-infância e da igreja local. Esta é a sexta edição. "Temos tido bom feedback por isso o céu é limite", diz José Cardoso da organização a cargo da Associação Ecos Culturais do Louro.

.Foram aliás, os cabeça de cartaz do primeiro dia que convenceram Tiago a ir ao certame deste ano. "O festival vale por isso", diz enquanto se dirige ao palco onde dentro de minutos os lendários do metal vão atuar. Lá já está uma moldura humana que quis conseguir o melhor lugar, como João que veio de Aveiro para o festival, e está a guardar sítio na primeira fila desde o início da noite. "É o terceiro concerto que vejo deles e adoro", diz. Além de festivaleiros do Norte de Portugal e Lisboa, também há quem tenha vindo de Espanha, Finlândia e Reino Unido.

Os festivaleiros começaram a juntar-se cedo junto ao palco onde a banda norte americana atuou, mas o entusiasmo fez se sentir verdadeiramente quando o grupo entrou em palco. E cresceu quando ecoaram clássicos como "Kings of Metal" e "Warriors of the World United".

Mas, o espetáculo não se fez apenas da melodia das guitarras e voz, mas também da projeção de vídeos alusivos às temáticas das músicas, e dos momentos em que o público cantou com Eric Adams. Foi o único concerto dos Manowar em Portugal. O Laurus Nobilis termina sábado, com a atuação dos Lacuna Coil.

Primeiro dia do Laurus Nobilis Fest Foto: Gonçalo Delgado/Global Imagens

PUB

Criado para angariar fundos para a criação da Casa do Artista Amador, o certame acrescentou entretanto o objetivo de crescer.

Um crescimento só possível com as dezenas de voluntários que todos os anos desempenham as mais variadas tarefas, desde os contatos até por exemplo à limpeza do recinto, para que o Laurus Nobilis se realize.

"Começamos a preparar o terreno 15 dia antes", diz José. Durante o resto do ano o local onde decorre o festival é um campo agrícola que serve de pastoreio para o gado de um agricultor local. O terreno é depois reposto e o gado volta a "casa".

Primeiro dia do Laurus Nobilis Fest Foto: Gonçalo Delgado/Global Imagens

Festival com ligação à comunidade

A ligação do Laurus Nobilis à comunidade existe desde a primeira edição, e a associação faz questão de a manter não só através do voluntariado mas também com zonas de acesso gratuito. A entrada na zona de restauração e dos stands com barbeiros, tatuadores e associações locais é livre. "É uma forma das pessoas se envolverem no festival mesmo que não sejam apreciadoras do tipo de música. "As pessoas conhecem, e nunca tivemos quaisquer problemas", revela José Cardoso.

Entretanto, a Casa do Artista Amadora da Ecos Culturais do Louro deverá ser inaugurada em setembro e estará aberta a todo o tipo de artes.