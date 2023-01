Heiner Müller e as longas asas do anjo do desespero

Sérgio Almeida Hoje às 20:31 Facebook

Poemas do dramaturgo alemão voltam a estar disponíveis em edição portuguesa. Adolfo Luxúria Canibal fez a tradução do livro.

Para toda uma geração, o primeiro contacto com a escrita poética de Heiner Müller ter-se-á dado em 1997, ano em que os Mão Morta, num dos cumes da sua produção artística, gravaram e apresentaram ao vivo "Müller no Hotel Hessicher Hof", coleção de poemas nos quais a voz cortante de Adolfo Luxúria Canibal encontrava um eco exemplar na ainda mais dilacerante escrita do dramaturgo alemão.

Mais de um quarto de século volvido, a tradução então feita por Luxúria Canibal é não só recuperada como adquire uma nova amplitude, por força da recente edição concretizada pela editora Officina Noctua: aos 19 poemas incluídos no projeto apresentado pela banda bracarense, acrescentam-se agora mais 18 textos, pré-selecionados na altura mas que acabaram por ficar de fora da lista final, além de um conjunto de impressivos desenhos da autoria de José Pereira.

Apesar da inegável valia, esta não é a primeira edição em Português da poesia de Müller, pois, em 1998, com uma tradução irrepreensível de João Barrento, a Relógio D"Água publicou "O anjo do desespero", livro há muito esgotado.

Face a essa edição, o presente conjunto apresenta a inestimável vantagem de oferecer uma panorâmica muito ampla da obra poética mülleriana, ao reunir textos criados entre 1949 e 1995, que abarcam a quase totalidade dos anos de atividade literária do influente autor germânico.

Apesar das mais de quatro décadas e meia que separam alguns destes poemas, há uma espécie de força vital comum que os atravessa, reveladora de uma convicção de que as dimensões poética e política, longe de se oporem ou se anularem, podem, afinal, contribuir para o mesmo fim.

O jovem autor que, confessava num poema arrepiante, que "um pai morto teria sido talvez / um melhor pai. O preferível / é um pai nado-morto", não estava assim tão distante do já aclamado dramaturgo que, 30 anos depois, no extraordinário poema "Müller no Hotel Hessicher Hof", observava os ricos e o seu "olhar fleumático sobre a fome no mundo", confessando que o seu sonho era "cortar a garganta engelhada da viúva na mesa vizinha / com a faca do criado / que lhe trincha o lombo de cordeiro".

Mais do que cruéis ou desapiedados, estes são poemas em que se inscreve a marca inextricável do humano na sua face mais primacial.