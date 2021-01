Catarina Ferreira Hoje às 09:27 Facebook

Reza a tradição que na noite desta terça-feira terminam as celebrações natalícias. E foi exatamente sobre esta festividade que William Shakespeare, nome maior da dramaturgia internacional, escreveu uma das suas maiores obras - "Twelfth Night". Em português, "Noite de Reis".

O período pandémico teve muitos momentos negativos para a cultura, mas uma das vantagens foi a disponibilização em plataformas digitais de conteúdos que raramente estariam disponíveis. A Globe Shakespeare Company, em Londres, disponibilizou este mês, a versão integral desta peça.

Este dia assinala também os dez anos do desaparecimento do pintor moçambicano Malangatana, que morreu em Matosinhos, aos 74 anos. Malangatana foi um dos mais conhecidos artistas plásticos moçambicanos, tendo sido agraciado com a medalha Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, atribuída pelo Estado português.

Dois murais do artista moçambicano foram reinaugurados em julho, em Maputo, após obras de restauro, numa ação de cooperação dos governos moçambicano, português e alemão.

O artista expôs em Moçambique e em Portugal, mas também na Alemanha, Áustria e Bulgária, Chile, Brasil, Angola e Cuba, Estados Unidos, Índia.

Hoje é ainda o dia de recordar o maestro francês Pierre Boulez, uma destacada figura da música erudita internacional, que morreu há cinco anos. Aqui, a sua magistral condução de Het Nieuw Ensemble, em Amesterdão, em 1995.

Da herança francesa, duas obras que marcam a cultura internacional: neste dia foi inaugurada, há 146 anos, a mítica Ópera de Paris, do arquiteto Charles Garnier.

Um ano depois começava, no Porto, a construção da ponte ferroviária de D. Maria Pia, entre Porto e Vila Nova de Gaia. Juntamente com o Viaduto de Garabit, em França, é considerada como a maior obra-prima executada por Gustave Eiffel.

Quando foi inaugurada, era a ponte com o maior arco em ferro do mundo, e é desde 1982 um Monumento Nacional. Está também classificado, pela American Society of Engineering (ASCE), como Internacional Historic Civil Engineering Landmark, desde 1990.