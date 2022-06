Hermeto Pascoal: "A música é a minha respiração"

Hermeto Pascoal, conhecido como O Bruxo dos Sons, toca esta quarta-feira na Casa da Música, no Porto. O compositor, arranjador e multi-instrumentista brasileiro, de 85 anos, é detentor de dois Grammys Latino e dois Doutoramento Honoris Causa. Também garante que é o músico vivo com mais composições escritas em todo o Mundo. Com o grupo que o acompanha desde o final dos anos 1970, toca acordeão, flauta, piano, saxofone e diversos outros instrumentos musicais e objetos quotidianos, usando a Natureza como inspiração. Tocou nos festivais de jazz mais importantes do planeta e com nomes como Miles Davis, Chick Corea, John McLaughlin, Stan Getz, Elis Regina e tantos outros. Falou ao "Jornal de Notícias" na véspera do seu concerto no Porto, com uma alegria e um otimismo únicos.

Ao fim destes anos todos, o que é para si a música?

A música é a minha vida, é o único adjetivo que eu uso. A música para mim é tudo na minha vida.

Qual é o gatilho criativo para fazer música?

Eu nasci música, eu sou 100% intuitivo, eu crio sem premeditação, eu crio com muita emoção e com o dom que Deus me deu.