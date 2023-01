Herói da Marvel Jeremy Renner em estado crítico após acidente

JN Hoje às 10:32 Facebook

O ator norte-americano Jeremy Renner está internado em estado crítico, após sofrer um acidente quando conduzia um limpa-neves, no estado do Nevada, EUA, no domingo.

A estrela que interpretou o papel de Clint Barton, o Gavião Arqueiro dos "Vingadores", nos filmes da Marvel, e que já foi duas vezes nomeados para os Oscars, vive num dos estados mais afetados pelos nevões que estão a assolar os EUA.

Jeremy Renner tem 51 anos e o seu estado clínico, apesar de crítico, será estável, de acordo com o "The Hollywood Reporter", que falou com um representante do artista.

O ator tinha partilhado com os fãs uma imagem do carro coberto de neve.

O ator tem várias propriedades no Nevada, região afetada pela tempestade que tem deixado em alerta o país. Há registo de pelo menos 60 mortes em oito estados devido aos nevões.

Além da mítica personagem da saga dos "Vingadores", o Gavião Arqueiro teve recentemente uma série só dedicada à personagem, para deleite dos fãs.

Jeremy Renner integrou também o elenco de filmes como "Estado de Guerra", "A cidade" ou "Missão Impossível".