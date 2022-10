História do bacalhau e da liberdade na Guerra contada em espetáculo de dança

JN Hoje às 18:12 Facebook

Entre 26 e 29 de outubro, a "Esquiva" - Companhia de Dança - leva ao Armazém 22, em Vila Nova de Gaia, dois espetáculos: "Inquietação com as Voltas do Mundo" e "Acts of Cod", aos quais associa duas oficinas de poesia e objetos em movimento.

Atravessando mais de um século de história, a 26 e 27 de outubro, a obra do poeta e revolucionário Aires Torres ganha corpo em "Inquietação com as Voltas do Mundo", um espetáculo que regressa ao Armazém 22 com dança, música, teatro e vídeo. Esta é uma peça multidisciplinar com duração de três horas e um máximo de 20 participantes orientada por Mariana Amorim, através de jogos e exercícios criativos.

Com interpretação teatral e de dança de Tommy Luther e Huíla Samara, respetivamente, "Inquietação com as Voltas do Mundo" conta com coreografia, dramaturgia e produção de Mariana Amorim, a que se junta a composição e interpretação musical de Domingos Alves, a direção plástica e ilustração de Clara Rêgo e a direção técnica e desenho de luz de Eduardo Pousa para 65 minutos de espetáculo que, mais do que um regresso ao passado, é um olhar do presente.

A 28 e 29 de outubro, regressa ao palco "Acts of Cod", a peça de teatro-dança que conta a história do bacalhau, desde a perspetiva do pescador e da sociedade até à visão do próprio peixe. "Acts of Cod" é uma peça multidisciplinar que cruza o teatro, a dança, o mimo, as marionetas, o vídeo e a música para explorar o impacto histórico, cultural e ambiental da pesca e do consumo do bacalhau no mundo. Uma viagem entre o sonho e a realidade leva o espetador a percorrer o alto mar e as profundezas dos oceanos, para perceber a importância que a pesca do bacalhau tem na atividade económica e na tradição alimentar portuguesa.

Com duração de aproximadamente 60 minutos, "Acts of Cod" é uma peça interpretada por Alexandre Sá, Dóris Marcos, Inês Queirós e Sara Santervás.