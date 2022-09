História do Norte de Portugal e da Galiza contada em banda desenhada

F. Cleto e Pina Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Projeto do historiador Víctor Rodríguez abarca vários séculos, desde a chegada dos primeiros povoadores até aos nossos dias. Edição do Eixo Atlântico disponível gratuitamente.

O Eixo Atlântico acaba de editar um livro de banda desenhada intitulado "Das Origens à União Europeia, História da Eurorregião Galiza - Norte de Portugal", que ilustra a evolução desta região peninsular desde os primitivos seres humanos até à atualidade.

Com perto de 100 páginas, foi escrita pelo historiador Víctor Rodríguez que realçou que "Há histórias que claramente tinham que estar presentes nesta obra, porque são conhecidas por todos, mas também tentamos dar a conhecer o que é menos conhecido na relação entre a Galiza e o Norte de Portugal. Há uma história comum, um passado comum e um futuro também comum".

PUB

O desenho esteve a cargo de dois autores galegos, Daniel Docampo e Norberto Fernández, e de dois portugueses, Daniel Correia e Martim Cordovil. De estrutura cronológica, encontra-se dividida em cinco grandes capítulos: "Dos primeiros povoadores à chegada do cristianismo", "Do reino visigótico à chegada dos Irmandiños", "Da morte de Henrique de Portugal ao fim da ditadura de Salazar", "Da Revolução dos Cravos até aos nossos dias" e "História do Eixo Atlântico", sempre na dupla perspectiva abrangente dos acontecimentos que marcaram a Galiza e/ou o Norte do nosso país. Entre eles, obviamente, as invasões romanas, dos visigodos e dos mouros; a independência de Portugal e as guerras entre o novo reino e Castela; a construção do santuário de Santiago de Compostela aos Descobrimentos; as invasões napoleónicas; as ditaduras de Franco e Salazar; o 25 de Abril; a luta pela autonomia galega; a entrada na Comunidade Europeia.

O capítulo final traça 30 anos de história do Eixo Atlântico, desde a sua fundação em 1992 até à atualidade, explicando as atividades desenvolvidas pela entidade, a sua importância para a coesão do território em áreas como a cultura, o desporto e o turismo, e a promoção de redes europeias para a defesa de cidades periféricas nas políticas europeias.

A edição pode ser descarregada e lida gratuitamente em português, galego ou castelhano através do portal do Eixo Atlântico.

"Das Origens à União Europeia, História da Eurorregião Galiza - Norte de Portugal" é já a quinta banda desenhada didática editada pelo Eixo Atlântico.