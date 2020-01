História verídica e polémica no novo filme de Clint Eastwood

João Antunes Hoje às 13:42 Facebook

Prestes a completar 90 anos, o que acontecerá em maio próximo, Clint Eastwood é um dos autores mais respeitados do cinema americano contemporâneo, mas o seu mais recente trabalho, "O caso de Richard Jewell", baseado num caso verídico, tem estado rodeado de forte controvérsia por sugerir que uma jornalista trocou uma notícia por favores sexuais a um agente do FBI.

O filme traça o percurso de Richard Jewell (recriado por Paul Walter Hauser), que estava a prestar serviço como segurança, em julho de 1996, durante os Jogos Olímpicos de Atlanta, quando descobriu uma mochila suspeita. Alertou de imediato as autoridades, que evacuaram o local. A precaução revelou-se certeira. mochila continha uma bomba, que acabou por explodir, matando uma mulher. O alerta de Jewell evitou, no entanto, que houvesse mais vítimas mortais.

Richard Jewell foi inicialmente celebrado como um herói, mas tudo se vira do avesso quando um jornal local (o "The Atlanta Journal-Constitution") publica a informação de que, afinal, o FBI o considerava suspeito de ter sido ele a colocar a bomba. Durante dias, foi perseguido pela comunicação social nacional e a tempestade mediática que o envolveu valeu-lhe a perda do emprego e uma sucessão de inquéritos federais, que lhe arruinaram o nome. Mesmo depois de ter sido ilibado, três meses depois (o verdadeiro culpado só confessou em 2005). Jewell morreu em 2007, com apenas 44 anos.