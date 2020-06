Vinhos: Histórias que se contam à mesa

Hoje às 15:55 Facebook

As novas propostas dos vinhos alentejanos nascidos na Ravasqueira

Por Vasco Rosa Santos, Enólogo convidado

São três mil hectares que nos permitem criar vinhos num terroir único, enquanto na adega e na vinha se fazem as escolhas que dão origem a vinhos distintos entre si, e da restante oferta nacional. É um Alentejo diferente que se revela na Ravasqueira desde 1943, ano em que a família José de Mello adquiriu o monte. Desde então, muita história e muitas pessoas passaram por ali, mas é na década de 90 que o sonho do vinho ganha forma com a plantação das primeiras vinhas.

Destaco dois vinhos especiais aqui nascidos: o Ravasqueira Reserva da Família e o Guarda Rios.

Se o primeiro reflete a identidade deste projeto, o segundo é fruto do trabalho e desejo de aceder a novas propostas da Ravasqueira.

Ravasqueira Reserva da Família | Branco | 2018 | PVP.: 15€

O Reserva da Família Branco reflete o caráter especial que as castas viognier e alvarinho assumem no terroir da Ravasqueira, um blend de duas castas opostas em perfil, fermentadas isoladamente e com estágio de cinco meses em barricas de carvalho-francês. A cor amarela com laivos esverdeados, a grande mineralidade e as notas de citrinos maduros bem marcadas são o seu bilhete de identidade. Na prova apresenta uma untuosidade reflexo do estágio sobre as borras. Um vinho complexo cheio de harmonia e elevação, de largo espetro gastronómico.

Guarda Rios | Tinto | 2019 | PVP.: 9,99€

O Guarda Rios é frescura, exuberância e intensidade de aromas e sabores. Fermentou em cubas de inox e estagiou parcialmente em barricas de carvalho-francês e resulta de um mix de castas típicas da região - aragonês, trincadeira, alicante-bouschet - e internacionais, como o syrah. Na prova, apresenta fruta fresca como ameixas e amoras, e um perfil harmonioso, elegante e gastronómico. Ideal para acompanhar o dia a dia à mesa.

