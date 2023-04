Históricos The Mission em dose dupla no Hard Club

JN Hoje às 19:46 Facebook

Depois de dois adiamentos nos anos mais recentes, os britânicos The Mission voltam aos palcos portugueses. Lisboa (na quinta-feira) e Porto (sexta e sábado) assinalam o regresso.

Foi longa a espera - mais de três anos - para que os fãs portuenses (e não só) reencontrassem os britânicos The Mission no seu local de eleição: o palco.

Adiado por duas vezes, devido à covid-19, o espetáculo só agora se concretiza, para gáudio dos muitos que aguardaram por este momento.

Nesta sexta e sábado à noite, o grupo britânico traz finalmente a sua "Dejá vu tour", uma digressão que, tal como o título indicia, se baseia acima de tudo no longo reportório histórico da formação.´Essa ausência de novidades (leia-se material novo) é o que mais desejam, afinal, os seus seguidores, ansiosos por se reencontrarem com temas que ajudaram a construir a história musical das décadas de 1980 e 1990, sobretudo.

Apesar disso, Wayne Hussey têm continuado a editar discos com alguma regularidade, sem se desviarem em demasia da sua matriz.

Além do espetáculo desta quinta-feira no Lisboa ao Vivo, o Porto também acolhe a nova passagem pelos palcos nacionais do quarteto formado em Leeds no ano de 1986. Os bilhetes custam entre 25 e 40 euros.



