HMB na abertura do Festival Sons de Vez

A 21.ª edição do Festival Sons de Vez, em Arcos de Valdevez, começa já neste sábado com um concerto dos HMB e prolonga-se até 25 de março com atuações de Rita Vian, The Black Mamba e Taxi, entre outros.

O festival, que celebra "o que de melhor se faz na música portuguesa", está de regresso à Casa das Artes e arranca com "um concerto repleto de 'groove' dos HMB".

A programação do festival, promovido pela câmara municipal local, continua no dia 11 de fevereiro, "em dose dupla", com Rita Vian e os Stick & Rope Band, no dia 18 com o projeto Classe Crua, que junta Sam The Kid e Beware Jack, e no dia 25 com os Taxi, que iniciaram este ano uma nova série de concertos enquanto preparam um novo álbum, e os Ardours.

Já em março, atuam no Sons de Vez os The Black Mamba, no dia 04, Válter Lobo e Manuel de Oliveira, no dia 11, Dapunksportif, no dia 18, e Frankie Chavez e 47 de Fevereiro, no dia 25.

A programação do festival inclui ainda uma exposição de fotografia, "com a compilação dos momentos mais marcantes da edição anterior", que estará patente no 'foyer' do Auditório da Casa das Artes.

Além disso, nesta edição, "será também apresentada uma intervenção plástica ao vivo, que homenageará os nomes e projetos que constituíram estes 21 anos do Sons de Vez".