Emanuele Crialese: "Hoje em dia são as crianças que nos ensinam"

João Antunes Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Cineasta italiano Emanuele Crialese fala de "L"Immensitá - Por amor", já nas salas portuguesas. Protagonizado por Penélope Cruz, filme abriu a edição deste ano da Festa do Cinema Italiano.

Roma, década de 1970. Clara e a família acabam de se mudar para um novo apartamento. O seu casamento está em risco e os filhos são a sua única razão de viver. A mais velha, Adri, não se sente rapariga e descobre o primeiro amor... É esta a trama de "L"Immensitá - Por Amor", filme de abertura da Festa do Cinema Italiano que agora chega às salas de todo o país. Penélope Cruz é o nome mais sonante do cartaz, a jovem Luana Giuliani a grande descoberta. Estivemos a falar com o realizador, Emanuele Crialese.

PUB

O seu filme foi abertura da Festa do Cinema Italiano. Estamos mesmo num momento de festa do cinema italiano?

Já vivemos momentos mais festivos. Mas é um momento onde vejo realizadores inspirados. Que fazem um trabalho empenhado e inspirado.

Entre este filme de ficção e o seu anterior distam mais de dez anos. Porque demorou tanto tempo a voltar a fazer ficção?

Entre um filme e o outro houve vida. Vida pessoal. O que conta é a obra. E tenho de sentir a necessidade de contar uma história. Não quero fazer filmes em série, só por fazer. O meu movimento expressivo não é de rotina. É excecional, para o bem e para o mal.

Nesse sentido, que força interior o levou a fazer este filme?

Vem na sequência de outros trabalhos. Sempre estive obcecado com a ideia do movimento da identidade, no tempo e no espaço. Este é um filme que fala de um movimento interno. Do interior de uma personagem que vive um momento da sua vida, o da pré-adolescência, um momento de orientação por excelência. Os meus filmes anteriores foram sobre a emigração, movimentos exteriores, agora quis explorar um movimento interno.

Há algo de autobiográfico nesta história?

O filme é declaradamente autobiográfico. Todos os meus filmes têm algo de autobiográfico. Penso mesmo que os filmes de autor são sempre autobiográficos. Mas este é-o abertamente. Aquela jovem, sou eu. Obviamente, o nosso trabalho é transfigurar a realidade. Não se pode contar exatamente o que se passou. O filme é o meu percurso, mas transfigurado, ou sintetizado.

Em que sentido há essa transfiguração, no seu filme?

Agradeço a forma prudente como colocou a questão. Não tenho problema nenhum em dizer quem sou. Nem em dizer que o filme é declaradamente autobiográfico. Mas isso não abre a porta à minha vida privada. A vida de um artista não interessa, o que interessa é a sua obra.

Penélope Cruz é a mãe que todos gostaríamos de ter tido?

A Penélope é uma mãe muito desejável, percebo. Mas não sei se todos nos gostaríamos de ter tido uma mãe tão desejável. Não sei se gostaríamos de ter tido uma mãe incapaz de se expressar como mulher, para além de ser esposa e de ser mãe. O problema identitário também se coloca à mãe. Não era fácil para ninguém, ter uma mãe assim fechada, como que numa prisão.

A figura do pai é sinistra. É mau para a esposa, para os filhos e, percebe-se mais tarde, até para a amante que tem no escritório. Porque o caracterizou assim? É uma catarse pessoal ou o retrato do homem italiano aquela época?

O filme é todo visto pelos olhos da jovem protagonista. Ela vê no pai um perigo. Aquele homem está assim exagerado porque não é a realidade, é a representação através dos olhos da filha. O filme não tem nenhuma aspiração a ser realista. Não chega a ser onírico, mas também não é a realidade. Tudo, as personagens, como a cidade, são vistas através do olhar daquela menina.

O filme assenta em grande parte no trabalho, extraordinário, da jovem Luana Giuliani. Como é que a descobriu?

A Luana foi escolhida entre três mil jovens. Foi escolhida porque pratica uma modalidade muito masculina e muito competitiva, o motociclismo. E ela tem essa competitividade de ser a primeira, mesmo num mundo basicamente de rapazes. Era nessa corda que eu queria tocar.

Como é que trabalhou com ela?

Ela interpretou uma personagem. E não algo que estivesse já dentro dela. Eu não quis escolher uma jovem adolescente que estivesse a viver exatamente o mesmo problema da personagem. O filme é uma interpretação desse tema. E para uma criança, ver-se representada é sempre um choque. Ver-se naquele ecrã gigante cria sempre uma instabilidade. Era muito importante para mim, além do resultado final, que a jovem se sentisse tranquila, antes, durante e depois das filmagens.

A personagem de Sara tem consciência que Adri é uma rapariga e não um rapaz?

A Sara tem a força da inocência, que vai para lá das classificações. Quando nos tornamos adultos, temos necessidade dessas classificações, ao desenvolver a nossa sexualidade. Uma pessoa ainda inocente não coloca essa questão. Mesmo que a coloque a si própria, a ausência de resposta não a impede de amar. Ela ama-a, por aquilo que ela é.

Essa discussão está hoje na ordem do dia...

Penso que no futuro essa classificação não vai ser um problema elementar para a vida, para o amor. Ser masculino ou feminino não é para mim o problema principal. Por que razão se é rapaz tem de vestir de azul e brincar com pistolas e se é rapariga de cor-de-rosa e com bonecas? Que se dê a liberdade às crianças de decidirem o que lhes agrada. Hoje em dia são as crianças que nos ensinam. Que nos pedem para que as deixemos explorar e sentir. Sem qualquer julgamento ou sentimento de pecado.

Pode falar um pouco da componente musical do filme?

Esses momentos são, para as crianças, uma janela para um exterior para o qual não podem ir na realidade. É a principal forma de evasão. Era a forma de evasão dos anos de 1970, muito simples, como um sonho. Para os italianos da minha geração, essas cantoras eram como figuras mitológicas, eram deusas, com quem sonhávamos quando íamos para a cama.

Que relação tem com Portugal?

Não sei se é a festa do cinema italiano, mas é verdadeiramente a minha festa, porque é a primeira vez na minha vida que venho a Lisboa.