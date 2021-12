Homem-Aranha e novo Matrix no sapatinho de Natal dos cinemas

João Antunes Hoje às 13:51 Facebook

As férias de Natal constituem o período com maior disponibilidade para ir ao cinema por parte dos segmentos etários que desde há muito representam a esmagadora maioria dos bilhetes vendidos nas salas: as crianças, acompanhadas pelos pais, o que duplica ou triplica as receitas, os adolescentes e os jovens adultos.

Não admira pois que os distribuidores nacionais, como aliás acontece nos países em que esta quadra se celebra, escolham este período para estrear filmes de grande espetáculo, os chamados blockbusters, e filmes de animação. Mas sosseguem: quem gosta de um bom filme de autor, de cinema alternativo e de cinema português também terá direito a prenda. Estando já em cartaz [ler caixa] alguns filmes que correspondem a esta oferta de Natal, é já na quinta-feira 16 que se poderá assistir a "Homem-Aranha: sem regresso a casa". Só para dar uma ideia das expectativas deste novo capítulo da saga do herói aracnídeo, o primeiro teaser/trailer que circulou bateu o recorde de visionamentos no espaço de 24 horas, nada menos que 355 milhões.

Trata-se do 27.º título cinematográfico do universo Marvel e a ação inicia-se onde tinha sido deixada no filme anterior, "Homem-Aranha: longe de casa". E, pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, a identidade do herói é revelada, colocando as responsabilidades de super-herói em conflito com a vida pessoal.