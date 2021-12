Homenagem a Carlos do Carmo: "Fado é Amor"

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:55 Facebook

Carminho, Jorge Palma, Agir ou Ricardo Ribeiro estão entre os músicos que vão cantar a partir das 21 horas, no Altice Arena.

Os estúdios Namouche, no bairro das Laranjeiras, em Lisboa, foram, nos últimos dias, o ponto de encontro de alguns músicos portugueses consagrados que ensaiaram os fados de Carlos do Carmo que podem ser ouvidos esta noite no Altice Arena, na capital. O evento "Fado é Amor" junta na sala de espetáculos António Serrano, Agir, Camané, Carminho, Dino d"Santiago, Jorge Palma, Marco Rodrigues, Mariza, Pedro Abrunhosa, Ricardo Ribeiro e Tito Paris. Todos têm em comum a amizade e a admiração pelo artista que completaria esta terça-feira 82 anos e que desapareceu a 1 de janeiro do ano passado.

Nos estúdios Namouche, os artistas ensaiam pela primeira vez e, para os repórteres presentes na sala, é difícil conter o aplauso no fim de cada atuação. Os técnicos acenam com a cabeça, em sinal de aprovação, esboçam-se pequenos sorrisos, mas é o máximo que, ali, os artistas vão ter - esta noite espera-se uma ovação no Altice Arena.