Hot bodies & clubbing: práticas para uma evasão possível

Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Que espaço para a evasão nos dias de hoje? Como praticamos a sensualidade de corpos suados com uma batida comum, sem falar, apenas com a presença da massa, do coletivo?

De que forma transcendemos a matéria física pelo cansaço? De que forma os nossos corpos, se transformam nas nossas casas e em casa? Qual a evasão possível dentro dos limites corpóreos? De que forma a nossa pele se torna um limite intransponível?

Lúcia Azevedo, diretora geral da discoteca Lux, em Lisboa, fala com Jonas & Lander, cuja criação em estreia, Bate Fado, se propõe reinterpretar e recuperar o ato de bater (sapatear) o Fado, e com Renan Martins, que em Viaduto se inspira no conceito de festa e de uma união orgânica de cada indivíduo que forma um todo, numa conversa moderada pela jornalista radiofónica Isilda Sanches.