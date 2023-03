Hot Clube celebra 75 anos com festival que dura três dias

JN Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre os próximos dias 17 e 19, o Hot Clube de Portugal, um dos mais antigos clubes de jazz europeus, vai festejar o seu 75ª aniversário com um festival no Teatro da Comuna e o Fórum Lisboa.

Além de uma mesa-redonda, o programa de aniversário do Hot Clube de Portugal prevê sete espetáculos. O concerto inaugural, no Teatro da Comuna, vai estar a cargo dos Lokomotiv, agrupamento que reúne os históricos Carlos Barretto, Mário Delgado e José Salgueiro.

A noite encerra, com uma jam session, a partir da meia noite, pelo Trio de Hugo Lobo, acompanhado por Romeu Tristão e Gabriel Moraes.

PUB

No dia 18, ainda na Comuna, o festival inicia-se às 15 horas, com os Combos da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas. Às 17, tem lugar uma mesa-redonda com Zé Eduardo, fundador da escola, Gonçalo Marques, o atual diretor pedagógico, e ainda Bruno Santos e Pedro Moreira, que se juntam para uma reflexão sobre "O ensino do jazz em Portugal".



Às 19, Zé Eduardo junta-se em palco ao pianista João Paulo Esteves da Silva.

A partir das 22 horas, Nelson Cascais apresenta o seu "Mingus Project", recordando um dos grandes génios do século XX. Acompanham-no João Pedro Coelho, André Sousa Machado, Ricardo Toscano e Diogo Duque.

No terceiro e último dia, o festival muda-se para o Fórum Lisboa para celebrar a música de 1948, o ano em que nasceu o Hot Clube de Portugal. O concerto é da Orquestra e Sexteto do Hot, as duas principais formações residentes do Clube. De Duke Ellington a Woody Herman, de Dizzy Gillespie a Ella Fitzgerald, os tempos do pós-guerra vão ser recriados com a participação dos onvidados especiais Jeff Davis, Maria João, Mário Laginha, Ricardo Toscano e Rita Maria.

A terminar o festival, sobe ao palco a Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal.

Os bilhetes diários custam 10 euros, excepto os de sábado, dia 18, com entrada gratuita. Os sócios têm entrada livre, sujeita à limitação dos espaços.

Pedro Moreira, presidente do Hot Clube de Portugal, mostrou-se convicto de que, a partir da celebração dos 75 anos, se vai abrir "um novo ciclo". "Festejar o jazz, como lugar de encontro e lançar novas fundações, é o mote destes 12 meses, a pensar nos próximos 75 anos", considerou.

As históricas instalações do clube foram encerradas no mês passado, por ordem municipal, devido às más condições estruturais do edifício onde está sediado.