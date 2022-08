House of the Dragon: a prequela de "A Guerra dos Tronos" chega hoje

Patrícia Naves Hoje às 10:20 Facebook

A mega produção que estreia hoje na HBO Max foi parcialmente filmada em Portugal, na zona de Monsanto, no concelho de Idanha-a-Nova.

É uma das estreias mais antecipadas dos últimos anos no panorama televisivo. "House of the Dragon", a prequela de A Guerra dos Tronos, chega esta segunda-feira, 22 de agosto, à HBO Max Portugal, um dia depois da estreia na HBO EUA. Tratam-se de 10 episódios baseados na obra de George R. R. Martin - tal como a série que tornou o seu nome num dos mais famosos da literatura contemporânea - porém numa perspetiva totalmente nova.

"House of the Dragon" passa-se 200 anos antes do enredo de A Guerra dos Tronos, chegando aos ecrãs mais de três anos após o final da primeira série, que durante quase uma década no ar criou um verdadeiro fenómeno cultural sem precedentes. Baseada na obra "Sangue & Fogo", de George R.R. Martin, a história da nova produção foi desenvolvida por Martin em parceria com Ryan J. Condal.