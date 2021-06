Hugo Gonçalves: "Não há ditaduras pobres sem corrupção à solta"

Sérgio Almeida Hoje às 18:12 Facebook

E se Salazar tivesse sido afastado do poder em 1940, abrindo caminho à participação portuguesa na Segunda Guerra Mundial?

Esta é uma das premissas fundamentais de "Deus, pátria, família", o novo romance de Hugo Gonçalves que capta a atmosfera política de Portugal no ano de 1940, dividido entre a autoglorificação do regime, assegurado pela Exposição do Mundo Português, e as incertezas provocadas pelo conflito militar em curso.

"O momento de fulgor" que vivia o regime foi uma condição importante para que o autor tenha decidido situar a narrativa neste período. A oposição tinha sido silenciada com o endurecimento da constituição e a neutralidade do país na guerra que varria o continente europeu era vista como uma bênção pelas massas.