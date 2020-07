Humor de Ana Arrebentinha e música de Mundo Segundo ao vivo online na Cliveon

JN Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A humorista Ana Arrebentinha e o rapper Mundo Segundo são alguns dos artistas que se estreiam esta semana na plataforma Cliveon - Culture Live Online, com salas de espetáculo digitais. Esta segunda-feira, há comédia de Rouxinol Faduncho, às 21.30 horas.

Aberta oficialmente a 1 de julho, a plataforma Cliveon apresenta com salas de espetáculo digitais, que são emitidos em streaming. Depois da estreia com um concerto de Pedro Abrunhosa e o humor de António Raminhos, a programação continua com mais música e stand-up, pelo preço de dois euros.

Esta segunda-feira, há espetáculo de Rouxinol Faduncho, personagem fictício criado pelo cantor e comediante Marco Horácio, às 21.30 horas, com "live stream" e entrada ao público (lotação limitada a 50 pessoas) no Cine Incrível, em Almada. A entrada VIP custa 15 euros.

Na terça-feira, é a vez de Ana Arrebentinha levar o seu espetáculo de humor "Coisas de Mulheres" também ao Cine Incrível, com transmissão em direto à mesma hora.

Já na quarta-feira, há "teatro live stream" para apresentar "Aqui Somos Todos Lázaros", um espetáculo de Marcos Barbosa com texto original de Jacinto Lucas Pires.

Quinta-feira será dia de concerto, com a música do rapper Mundo Segundo, que irá atuar ao vivo no Hard Club, no Porto, com lotação máxima de 100 pessoas. O espetáculo acontecerá às 21.30 horas e tem o custo de dois euros para aceder ao "live strem" e 20 euros para assistir ao vivo no local.

A Cliveon tinha anunciado que será emitido um número "muito limitado" de ingressos VIP, que darão entrada física no local onde serão realizados os espetáculos.

A Cliveon nasceu em maio com o objetivo de rentabilizar e profissionalizar o mundo das emissões virtuais em direto. Estão previstos concertos, peças de teatro, stand-up, de dança, visitas a museus ou conferências. Todos os espetáculos custam dois euros.