Humor de Artur Correia em exposição na Amadora

O Clube Português de Banda Desenhada inaugura este sábado, às 16h30 horas, uma mostra antológica com originais do desenhador Artur Correia. A exposição pode ser visitada até 12 de novembro.

Natural de Lisboa, onde nasceu em 1932, Artur Correia foi um dos poucos autores nacionais de BD que cultivou de forma recorrente o humor aos quadradinhos, nas muitas revistas de banda desenhada por onde passou, com destaque para "O Papagaio", onde se estreou em 1948, "Cavaleiro Andante", onde foi um dos braços direitos do seu diretor, Adolfo Simões Müller, "Foguetão", "Fagulha" ou "Pisca-Pisca".

Desse período, em álbum, só foi recuperado "As Aventuras e D. João e Cebolinha", mas a sua bibliografia inclui outros títulos destacados como "História Alegre de Portugal", "O País dos Cágados", "Super-Heróis da História de Portugal" ou "O Romance da Raposa", boa parte deles com argumento de António Gomes de Almeida.

Artur Correia teve também actividade relevante como premiado realizador de cinema de animação, com obras como "A família Prudêncio", "Eu quero a Lua", o primeiro filme de animação português para o grande público, "A Nau Catrineta", distinguido como Melhor Filme Estrangeiro no Festival de Cinema Curtamazônia, ou diversas adaptações animadas de contos tradicionais portugueses. Quase todos viram a luz do dia no estúdio Topefilme, de que foi criador com Ricardo Neto.

Segundo declarou ao JN Paulo Monteiro, director do Festival Internacional de BD de Beja e comissário da exposição, esta "traça uma panorâmica breve sobre a vida e obra de Artur Correia", centrada no período entre "1961, [quando publicava no "Foguetão"] e 2018, data da sua morte". E concretiza: "explora essencialmente a vertente da banda desenhada", contando "cerca de 30 pranchas originais, algumas delas inéditas", bem como "exemplares de revistas em que a sua obra foi publicada".

A exposição, intitulada "Artur Correia - Um Mestre do Humor", contou com o apoio da Câmara Municipal da Amadora e da Bedeteca de Beja, e estará aberta ao público, aos sábados, das 15 às 18 horas, até 12 de Novembro, na sede do CPBD, na Avenida do Brasil, 52, na Amadora.