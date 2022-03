Humor regressa ao palco com "Conversas de Miguel"

Emília Monteiro Hoje às 11:30 Facebook

O podcast "Conversas de Miguel" que já ultrapassou os três milhões e meio de visualizações e tem 72.300 subscritores, sobe ao palco no Superbock Arena, no Porto, esta quinta e sexta-feira e nos dias 11 e 12 no Campo Pequeno, em Lisboa.

Nem Pedro Teixeira da Mota nem Carlos Coutinho Vilhena, os humoristas autores de "Conversas de Miguel" esperavam um sucesso tão grande quando decidiram, em janeiro, realizar, primeiro dois e depois quatro, espetáculos ao vivo em Lisboa e no Porto. Com 18 mil espetadores no Campo Pequeno e na Superbock Arena, os humoristas iniciam esta quinta-feira, no Porto, um ciclo de mais quatro espetáculos que já têm casa cheia.

No Porto, quinta e sexta-feira, os fãs da dupla de humoristas que, em Portugal, tem como mestres Gato Fedorento, Salvador Martinha e Bruno Nogueira, rumam à Superbock Arena. Em Lisboa, as "Conversas de Miguel", estão marcadas para 11 e 12 de março, no Campo Pequeno.

"Foi uma surpresa ver as salas a encher tão rapidamente. Escolhemos salas grandes e estão lotadas", disse ao JN Carlos Coutinho Vilhena. Os primeiros quatro espetáculos tiveram a presença de quase vinte mil pessoas.

O formato ao vivo da interpretação do podcast "Conversas de Miguel", concretizou um feito único de, em pandemia e com restrições sanitárias, levar o público a sair de casa e a "rir por baixo da máscara". Mantendo a estrutura de rubricas, mas recorrendo a convidados surpresa e a conteúdos audiovisuais, "Conversas de Miguel" ao vivo, junta ao mesmo tempo em palco Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena, num espetáculo que não se pode bem considerar um podcast ao vivo mas que anda lá perto. Há conversa aleatória sim, mas também pode haver stand up, insultos, desafios, danças de salão, surpresas e, quem sabe, uma análise de Miguéis.

Nos famosos "erros da life", Carlos e Pedro não tem dúvidas em afirmar que, neste momento, "o maior erro é a guerra". Na "batalhar da felicidade", entre os dois humoristas, Coutinho Vilhena garante que Pedro Teixeira da Mora "é mais feliz porque é muito mais organizado" e que, por isso, "não tem tantos problemas" para resolver.

O podcast "Conversas de Miguel" estreou a sua primeira temporada em outubro de 2020, tendo a segunda chegado em dezembro de 2021. As conversas sobre o personagem "Miguel" (não, nenhum dos humoristas se chama Miguel) fluem sobre variados temas e rubricas.