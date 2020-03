Augusto Correia Hoje às 19:07 Facebook

O humorista Fernando Rocha testou positivo para Covid-19.

O anúncio foi feito pelo próprio, há cinco minutos, no Facebook, e confirmado pelo grupo Impresa, detentor da SIC, em comunicado.

O humorista atuou nos dias 7, 8 e 9 em Paris, França, e em Nova Iorque e Filadélfia nos dias 12 e 14, nos EUA. "No regresso a Portugal, meti-me em isolamento, em quarentena voluntária. Mesmo assim, todos os cuidados que tive, e respeitei todas as regras impostas pelo nosso Governo e pelo Sistema Nacional de Saúde, foram poucos. Hoje, recebi o resultado. Estou com Covid-19, o teste deu positivo", disse Fernando Rocha, no vídeo publicado no Facebook.

"Não se preocupem, só me adiantei para ficar logo livre disto e depois vos animar a todos", brincou o humorista, anunciando que vai ficar em isolamento num quarto e deixando um alerta. "Protejam-se que, está visto, todos os cuidados são poucos", acrescentou Fernando Rocha.

Em comunicado, o grupo Impresa diz que Fernando Rocha só apresentou sintomas na quarta-feira, dia 25, 11 dias depois de ter regressado a Portugal, após a digressão que passou por França e Estados Unidos.

"A SIC deseja as rápidas melhoras ao nosso humorista, prestar-lhe-á todo o apoio necessário e espera o seu regresso em breve, para fazer o que tão bem sabe", acrescenta o grupo Imprensa.