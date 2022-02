Ian Anderson: "Os Jethro Tull não são uma banda de um homem só"

Sérgio Almeida Hoje às 11:20 Facebook

Ian Anderson, líder e vocalista dos Jethro Tull, falou ao JN sobre o regresso aos palcos portugueses e a saga de fazer digressões em tempos de pandemia. Nesta sexta, a mítica banda inglesa sobe ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no dia seguinte na Super Bock Arena, no Porto.

Ian Anderson não é apenas o artista que trouxe a flauta para o rock. Com os Jethro Tull, banda de que é líder incontestado desde o final dos anos 60, ajudou a alargar fronteiras musicais. Nas vésperas dos concertos em Lisboa (Coliseu, no dia 18) e Porto (Super Bock Arena, no dia seguinte), o carismático músico inglês falou ao "Jornal de Notícias" sobre o novo disco, mas também sobre as mudanças provocadas pela covid-19.

A sua carreira é tão longa que, quando começou, o Homem nem sequer tinha ido ainda à Lua. Um verdadeiro rocker nunca se reforma?