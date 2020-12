Ian McKellen, o Gandalf de "O Senhor dos Anéis", vacinou-se contra a covid-19

Hoje às 12:22 Facebook

O ator britânico Ian McKellen vacinou-se contra a covid-19 e considera-se um sortudo. É mais um octogenário a dar o exemplo.

"Sinto-me com muita sorte por ter tomado a vacina. Não hesitaria em recomendá-la", escreveu Ian McKellen, num "post" no Twitter ilustrado com uma fotografia do momento.

Conhecido de papéis como Gandalf, da trilogia de Peter Jackson "O Senhor dos Anéis", ou como Magneto, da saga "X-Man", o ator, de 81 anos, juntou-se a outros octogenários famosos na Grã-Bretanha que tomaram a vacina, casos do cantor das décadas de 1950 e 60 do século passado Marty Wilde, do coreógrafo e apresentador televisivo Lionel Blair ou da "chef" Prue Leith.

"Qualquer pessoa que tenha vivido tanto tempo quanto eu está viva porque já tomou outras vacinas antes", disse Ian McKellen, citado pela BBC.

Segundo o ator, que tem o título de Sir, atribuído pela coroa britânica, a vacina contra a covid-19 é "indolor". Foi-lhe administrada pelo médico de família no hospital Queen Mary, em Londres, através do sistema nacional de saúde do Reino Unido (NHS, na sigla original).