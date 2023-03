Iberian Festival Awards: Portugal tem os melhores festivais de música de grande e médio formato

O melhor festival da Península Ibérica de grande formato é o Rock in Rio Lisboa; e de formato médio o Neopop, em Viana do Castelo, assim o ditaram os Iberian Festival Awards entregues este sábado à noite, na Maia.

Os Iberian Festival Awards premeiam, anualmente, festivais de música realizados na Península Ibérica, estando os galardões divididos em 23 categorias. Nesta edição os portugueses saíram vencedores na maioria das categorias. Exemplo disso foram o Rock in Rio e do Neopop, considerados os melhores nas suas dimensões.

Os certames portugueses arrecadaram também as categorias de melhor programa cultural e a melhor comunicação e marketing ibéricos para o FMM Sines e Jardim Sonoro, respetivamente.

Também na categoria de melhor festival realizado no espaço ibérico, dentro de portas foi o português "Revenge of the 90´s" o distinguido, e a melhor promoção turística foi atribuída ao Festival Med, em Loulé.

Na categoria pequeno festival, foi o espanhol Ribeira Sacra, na Galiza que arrecadou o prémio. Mas, a nível nacional o Amplifest, realizado no Hardclub, no Porto que se destacou. Além destes prémios, também o Meo Kalorama, feito pela primeira vez entre 31 de agosto e 2 de setembro, no Parque da Belavista, em Lisboa foi distinguido, na cerimónia, como o melhor novo festival do ano 2022.

A melhor receção e marketing ibéricos, foi atribuída às Noches del Botánico, em Madrid. e o vencedor nacional foi o festival Bons Sons, em Cem Soldos.

O concerto de C. Tangana, no Icónica Sevilla Fest foi o melhor concerto ibérico. Em Portugal, a escolha recaiu sobre Celina da Piedade, no Festival Folk Celta, em Ponte da Barca. Também nas performances internacionais, Espanha obteve o melhor galardão com a atuação dos Arctic Monkeys, em Cala Mijas, em Málaga.

Já em território nacional a melhor atuação foi atribuída a Nick Cave & The Bad Seeds, no Meo Kalorama.

Melhor concerto em Portugal foi o de Nick Cave & The Bad Seeds no Meo Kalorama Foto: Rita Chantre/ Global Imagens

Nas categorias de sustentabilidade e de igualdade, as escolhas recaíram também sobre festivais portugueses, nomeadamente o Rock in Rio Lisboa e o Bons Sons.

Além das grandes categorias Portugal também saiu vencedor como melhor localização, atribuída ao Paisagem Idílica do Douro - Douro & Porto Wine Festival; melhor festival lusófono arrecadado pelo Med; melhor certame académico ganho pelo Fest4Kids e ainda as Festas do Mar, escolhidas como a melhor festividade ibérica.