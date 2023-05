"Ice merchants": à espera do degelo... e dos espectadores

F. Cleto e Pina Hoje às 16:32 Facebook

Filme português que foi candidato aos Oscars está disponível em várias plataformas de streaming.

Este ano, pela primeira vez, um filme de produção portuguesa foi candidato aos Oscars, mais precisamente o de melhor curta-metragem de animação. Intitula-se "Ice merchants" ("Negociantes de gelo") e foi realizado por João Gonzalez, cineasta do Porto.

Com 14 minutos, passou nos cinemas portugueses, o que lhe conferiu visibilidade e número de espectadores superior ao expectável. Não tantos, no entanto, como merece a obra.

É verdade que não tem leitura fácil e imediata - e a iliteracia dos portugueses neste particular, a animação para adultos, contribui certamente -, mas a facilidade da visualização por aluguer nos operadores de TV e plataformas de streaming justifica a concessão de nova oportunidade. Ao filme e, sobretudo, aos espectadores.

O resumo é fácil de fazer: um homem e o seu filho vivem num pequeno chalé pendurado na parede de uma imponente montanha. Lá, fabricam gelo que vendem numa vila a alguma distância do sopé da elevação. Para servirem os clientes, voam literalmente ao seu encontro.

Filme assente em pormenores, em pequenos gestos estranhos porque pouco habituais, pois nada sabemos do ofício de negociar gelo, começa por estranhar pelo absurdo de alguém que sobrevive vendendo gelo a quem vive perto de uma montanha coberta de neve...

Limitado nos tons cromáticos em que assenta, utilizados para diferenciar os dois centros da ação, mas também para simbolizar a união do pai e da mãe (ausente?, mas nem sempre...), "Ice merchants" no minimalismo da sua conceção, na vertigem da sua narrativa com os mergulhos sem rede para o abismo, e no inesperado do seu tom, desconcerta pelo círculo vicioso, qual pescadinha de rabo-na-boca, que move e condiciona os mercadores.

Termina, de forma trágica, mais impactante dado o humor ligeiro que perpassa por todo ele e na cena final, com uma mensagem ecológica que alerta para a responsabilidade individual de cada um... porque - e quem assistir a "Ice merchants" entenderá - para nós não haverá um paraquedas suplente nem uma almofada que nos ampare a queda.