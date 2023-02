"Ice Merchants" chega aos cinemas e João Gonzalez chega a Hollywood

João Antunes Hoje às 20:22 Facebook

Candidato português já priva com estrelas em Los Angeles. A sua curta metragem candidata ao Oscar de melhor animação estreia esta quinta-feira. São 30 salas de todo o país e a sessão é autónoma.

Numa operação inédita e de aplaudir, a distribuidora Cinemundo lança esta quinta-feira em 30 salas de todo o país o filme "Ice merchants", a curta metragem de animação de 14 minutos nomeada para o Oscar da categoria, o que acontece pela primeira vez a um filme português.

Assim, é possível ver o filme em sala de cinema, onde se pode usufruir em todo o seu esplendor da qualidade de imagem de cores fortes e formas fluidas, mas também do excecional som deste trabalho único de João Gonzalez, que nos levou mais longe do que nunca à corrida pelo prémio mais cobiçado do mundo do cinema comercial.

Veja aqui a lista de salas onde passa o filme

A cobertura do país é a possível, atendendo ao parque de salas que temos, mas do norte ao sul do país, passando pela Madeira e pelos Açores, não faltarão locais onde se possa ir assistir ao filme, a um preço acessível, que é definido por cada exibidor. E serão sessões próprias, exclusivamente com o filme - ou seja, a sessão dura os escassos 14 minutos -, e não em complemento de uma longa-metragem.

Para dar uma ideia, no norte do país haverá sessões em Braga, Viana do Castelo, Penafiel, Guimarães e em alguns multiplexes no Grande Porto. No centro, o filme será exibido em Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Caldas da Rainha e Aveiro. Mais a sul, será a vez de várias salas da área metropolitana de Lisboa e em Santarém, Évora e Faro, a que se juntam ainda o Funchal, na Madeira, e Ponta Delgada, nos Açores.

Um filme cheio de doçura e drama

O filme, escrito, realizado, desenhado, animado, montado e musicado por João Gonzalez e produzido por Bruno Caetano para a cooperativa Cola Animation, conta-nos a história doce e dramática de um pai e de um filho pequeno que todos os dias saltam de paraquedas, da sua casa no alto de um precipício, para se deslocarem à aldeia que se situa na planície abaixo, para vender o gelo que produziram durante a noite.

Cruzando temas como a solidão, a monoparentalidade, o luto e a transmissão, ou ainda a sustentabilidade do planeta, e distinguindo-se pelo traço criativo e expressivo do seu autor, "Ice merchants", cujo projeto João Gonzalez iniciou quando ainda estava a estudar na Royal College of Art, em Londres, iniciou o seu percurso de sucesso na Semana da Crítica de Cannes, em maio passado, de onde saiu com um prémio, tendo também sido nomeado para os prémios do Cinema Europeu na categoria de melhor curta de animação.

O nosso homem em LA

Completando 27 anos há dias, o jovem portuense João Gonzalez é agora o nosso homem em LA, nos EUA, e já se encontra na cidade dos anjos, onde na passada segunda-feira se realizou o almoço com todos os nomeados. Nas redes sociais, João Gonzalez confessava ainda não acreditar no que lhe estava a acontecer, partilhando uma fotografia com Guillermo del Toro, cineasta mexicano nomeado para a melhor longa metragem de animação com o seu "Pinóquio".

Nomeado enquanto produtor do filme, o português Bruno Caetano referiu-se também a "um dia daqueles que ficará para sempre no coração", apontando o evento como "uma oportunidade incrível de representar a talentosa equipa por detrás do magnífico "Ice merchants", do grande João Gonzalez"

O produtor, que também tirou fotografias com estrelas como os atores Jackie Chan ou Brendan Fraser, deixou ainda uma promessa: "Nas próximas semanas vamos dar tudo para divulgar e promover o "Ice merchants. Vai ser uma campanha incrível cheia de parceiros que de tudo estão a fazer para nos apoiar."

A noite de prémios dos Oscars está marcada para 12 de março.