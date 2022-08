Iggy Pop gostou tanto que quis gravação do concerto de Vilar de Mouros

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O rocker de 75 anos deu um concerto memorável na última noite do EDP Vilar de Mouros 2022. "Ele quer ficar para sempre com este concerto na memória", contou Diogo Marques, diretor do festival.

Iggy Pop, a estrela maior da última noite do festival EDP Vilar de Mouros, que terminou na madrugada deste domingo, pediu, antes de entrar em palco, para gravar o concerto que se preparava para entregar a 22 mil pessoas.

Segundo Diogo Marques, da organização do histórico festival, o "pedido de última hora", aconteceu assim que o músico de 75 anos notou a ânsia do público para o receber no idílico cenário junto ao rio Coura.

"Os artistas estão incrivelmente satisfeitos com este Vilar de Mouros e, inclusivamente, o Iggy Pop está a gravar este concerto, porque diz que o espaço é incrível, que a plateia está ao rubro e que quer ficar para sempre com este concerto na memória", contou Diogo Marques à TSF, ainda durante a arrebatadora atuação da "lenda viva" do rock.

"Foi um pedido de última hora, quando ele chegou ao palco e percebeu o que estava à sua frente", disse, considerando que "o Iggy Pop foi talvez o músico mais enérgico que entrou neste palco, logo a rebentar tudo, incluindo a roupa. E levou logo ao delírio estas mais de 22 mil pessoas".

Após Iggy Pop, tocaram os Bauhaus que encheram o prado de Vilar de Mouros com o seu teatro rock gótico e muito expressionista. Antes o alinhamento tinha sido todo em português com The Mirandas, Blind Zero e The Legendary Tigerman, este último a fechar o seu espetáculo de forma explosiva com uma ode verdadeira ao rock and roll..

O festival culminou com um balanço de mais de 55 mil pessoas nos três dias, sendo que o último foi o mais concorrido. Na edição anterior, em 2019, o festival tinha atingido 46 mil pessoas.

PUB

Em 2023, o EDP Vilar de Mouros vai realizar-se de 24, 25 e 26 de agosto e, de acordo com Diogo Marques, "em breve serão divulgados já alguns nomes do cartaz".