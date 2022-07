Il Divo: concertos da tour que passa por Portugal são uma homenagem a Carlos Marin

Patrícia Naves Hoje às 16:14 Facebook

Grupo multinacional atua este sábado no Multiusos de Gondomar e amanhã na Altice Arena, em Lisboa

Não foram nada fáceis, os últimos anos para o supergrupo multinacional de música clássica (combinada com pop e ópera) Il Divo. Depois dos habituais cancelamentos e adiamentos de concertos devido à pandemia, a inesperada e trágica morte de um dos elementos, Carlos Marín, em dezembro último, trouxe inevitáveis dúvidas sobre o futuro da banda que até aqui, em quase 20 anos de carreira, tinha apenas acumulado histórias de sucesso - discos nos tops mundiais, digressões mundiais esgotadas, recordes quebrados, um séquito de público fiel.

Carlos Marin morreu por complicações relacionadas com a Covid-19 a 19 de dezembro de 2021, precisamente no dia em que estava previsto o primeiro concerto de regresso dos Il Divo a Portugal. Aquando do adiamento da digressão mundial, anunciado dias antes devido ao agravamento do estado de saúde de Marín, tinham sido marcadas novas datas e os portugueses não haviam sido esquecidos: Lisboa passara de 19 de dezembro de 2021 para 24 de julho de 2022 e o Multiusos de Gondomar transitara de 20 de dezembro para 23 de julho.