Ildiko Enyedi: "Quis mostrar a beleza e a complexidade do mundo"

João Antunes Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Realizadora húngara fala do seu filme "A história da minha mulher".

Jacob, um capitão da marinha, faz uma aposta com um amigo: casará com a primeira mulher que entrar no café em que se encontram. Essa mulher é Lizzy, cujo aparente interesse por outro homem irá condenar Jacob à loucura. Depois de "Corpo e alma", Urso de Ouro em Berlim, a húngara Ildiko Enyedi, que vencera a Camera d"Or de Cannes de 1989 com o famoso "O meu século XX", voltou à competição da Croisette com "A história da minha mulher". O filme, protagonizado por Léa Seydoux, passou pela primeira vez em Portugal no Lisbon & Sintra Film Festival, quando encontrámos a realizadora. Agora, chega ao circuito comercial.

Amor e ciúme são dois dos grandes temas da literatura, do cinema...

Quem teve a ideia desses temas foi o autor do romance em que me baseei, Milan Fust. Ele utilizou a história deste casal para abordar temas importantes, como por exemplo: como é que lidamos com as nossas próprias vidas; e de como às vezes passamos ao lado das nossas vidas.

O que a levou a apaixonar-se por este livro?

Precisamente a sua abordagem à vida. Como está formulada tem muito a ver comigo. Eu era uma adolescente nos anos 1970, na geração pós-hippie, quando partilhávamos valores como não tentar controlar a natureza mas fazer parte dela. Encontrar um romance, escrito nos anos 1930, que se passa na década de 1920 e que expressa estes valores, foi muito entusiasmante. Tive a sensação de encontrar no escritor uma alma gémea.

Porque demorou tanto tempo a adaptar o romance?

PUB

Dinheiro. É um filme caro. Por uma razão muito simples: a história diz-nos que o mundo é maravilhoso, muito mais rico e misterioso do que alguma coisa que possamos controlar. Tinha de mostrar essa riqueza, essa forma de beleza e de complexidade do mundo.

Já não é a primeira vez que faz um filme de época. Assim foi com "O meu século XX". Tem um fascínio especial por revisitar outras eras?

O que acontece é que me apaixono por uma série de questões e tento encontrar uma estrutura em que possa lidar com elas. Normalmente escrevo os guiões baseados nas minhas próprias ideias. Mas nunca nas minhas próprias experiências. Há outros realizadores que são muito bons com material autobiográfico. A distância de que necessito pode ser no tempo ou no espaço.

O Urso de Ouro de "Corpo e alma" ajudou-a a montar este projeto?

Foi precisamente por esse prémio que consegui fazer este filme. É tão simples como isso.

A escolha da Léa Seydoux foi um compromisso por se tratar de uma coprodução ou foi sempre a sua escolha?

Sempre quis uma atriz francesa para este papel. Já tinha encontrado uma atriz quando conheci a Léa. E foi amor à primeira vista. É uma atriz magnífica mas ainda não a tinha visto fazer nada parecido com o que a Lizzy deveria ser. Quando a conheci senti que tinha de fazer este filme com esta mulher e com mais ninguém.

Como é que está o cinema húngaro? Além dos seus filmes vimos recentemente "O filho de Saul", por exemplo.

A Hungria é um pequeno país. Os filmes só podem ser feitos com ajuda estatal. Mas o Fundo de Cinema está sempre a mudar. Tive muita sorte de ter o fundo para o meu filme e também de encontrar alguns coprodutores magníficos, em França, na Alemanha e em Itália. Nunca um filme húngaro tinha conseguido arranjar tanto dinheiro no estrangeiro.

Mas apesar de ser um pequeno país, como referiu, a Hungria tem uma história cinematográfica de enorme riqueza, e que se espalhou por todo o mundo.

É muito interessante, porque se compararmos a Hungria com outros países, por exemplo da Europa de Leste, que investem mais dinheiro no cinema, temos mais realizadores conhecidos internacionalmente.

Já não é a primeira vez que vem a Portugal.

Já tinha vindo ao Lisbon & Sintra Film Festival com o meu filme anterior e pude apreciar a enorme hospitalidade de toda a equipa. O contacto com outros realizadores e outras formas de arte é muito importante. Quando era uma jovem cineasta, na Hungria dos anos 1980, havia muita gente interessada em ir a espetáculos, a museus, ao cinema. Mas esse interesse foi desaparecendo aos poucos.