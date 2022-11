Ílhavo é o epicentro do circo contemporâneo durante cinco dias

Salomé Filpe Hoje às 22:04 Facebook

Festival LEME começa esta quarta-feira e leva a vários espaços culturais criações artísticas oriundas de 10 países

Doze espetáculos, levados à cena por 70 artistas, de 16 companhias, oriundas de 10 países. Em números, o LEME - Festival de Circo Contemporâneo, que decorre de hoje, quarta-feira., até domingo, em vários espaços culturais de Ílhavo, é isso mesmo. Mas, em conteúdo, transcende a matemática.

Sob o mote "corpos diversos" - porque, sublinha a organização, "o corpo não se esgota nas suas capacidades" -, o festival apresenta criações artísticas não convencionais e desafia o público a refletir e, até, a participar.

Do programa do LEME destaca-se o espetáculo "Anda, Diana", da bailarina e coreógrafa Diana Niepce, esta quarta-feira, às 21.30 horas, na Casa da Cultura. Nele, a artista retrata a reconstrução do seu "eu", depois de uma queda lhe ter causado uma lesão medular e tetraplegia. O corpo continuou a dançar, como mostra no palco, acompanhada por dois bailarinos, de forma comovente.

"Vaarna" é outra das grandes performances a apresentar, sexta-feira, às 23 horas, na Fábrica das Ideias, na Gafanha da Nazaré. "Uma performance surrealista, que combina malabarismo, instalação artística e teatro físico", adianta o 23 Milhas, projeto cultural do Município que projetou o LEME, juntamente com a Bússola, uma organização de desenvolvimento de projetos artísticos.

Na noite de sábado, sobe ao palco da Casa da Cultura, também às 23 horas, "NUYE", pela companhia espanhola Circo Eia, em que as acrobacias de seis artistas exploram a relação entre duas pessoas, nas suas várias dimensões. Os bilhetes para "Anda, Diana", "Vaarna" e "NUYE" têm um custo de quatro euros.

O público participa

Para o último dia do LEME está agendado um dos espetáculos de maior dimensão do festival. "Mirage" é uma performance de intervenção, baseada numa dança tradicional da Palestina, com uma mensagem clara: a força está no coletivo e na união.

Por isso, materializando a ideia, o público é convidado a integrar a performance, em festa. O espetáculo - levado à cena pela Cie.Dyptik, de França - decorre no Capitão Adriano Nordeste e a entrada é gratuita.