"Ilusões perdidas" é o grande vencedor dos Césars

Filme de Xavier Giannoli conquistou sete estatuetas da Academia Francesa de Cinema.

"Ilusões perdidas" estava nomeado em 15 categorias, tendo conquistado os prémios de Melhor Filme, Ator Revelação (Benjamin Voisin), Ator Secundário (Vincent Lacoste), Melhor Fotografia, guião adaptado, Guarda-Roupa e Fotografia.

O prémio de Melhor Realização foi para Leos Carax por "Annette".

Passado no século XIX, "Ilusões perdidas" oferece um retrato ácido da imprensa, corrupção e luta de classes e poder através da história de Lucien (Voisin), um jovem aspirante a poeta, apaixonado por uma aristocrata (Cécile de France) e que atinge o mais alto e o mais baixo da escala social.

Adaptado de um romance de Honoré de Balzac, o filme esteve em competição em 2021 no festival de cinema de Veneza.

O musical "Annette", de Leos Carax, e o filme "A voz do amor", de Valérie Lemercier, inspirado na vida da cantora Celine Dion, somavam 11 e dez nomeações, respetivamente.

O drama "O pai", filme do realizador francês Florian Zeller, protagonizado por Anthony Hopkins e Olivia Colman, ganhou o César de Melhor Filme Estrangeiro, categoria em que também concorreu "Mães paralelas", do realizador espanhol Pedro Almodóvar.

Na disputa estavam igualmente "Compartimento n.º 6", do finlandês Juho Kuosmanen, e "Conduz o meu carro", do japonês Ryusuke Hamaguchi.

"Metri Shesh Va Nim", do iraniano Saeed Roustayi, "Julie (em 12 capítulos)", do norueguês Joachim Trier, e "First cow - A primeira vaca da América", da americana Kelly Reichardt, completaram a lista de nomeados.

A 47.ª edição dos Césars aconteceu na sexta-feira no Olympia, em Paris, culminando um processo de renovação interna na Academia Francesa de Cinema, atualmente presidida pela realizadora Danièle Thompson.

Em 2020, a direção da academia demitiu-se em bloco, semanas antes da cerimónia, entre críticas à gestão da instituição e uma controvérsia em relação ao realizador Roman Polanski.

Na altura, perto de 400 personalidades do cinema pediram uma "reforma completa" da academia, por causa de "mau funcionamento", "opacidade das contas" e estatutos desatualizados.

Nesse ano, também esteve nomeado - e acabou por ser distinguido - o realizador Roman Polanski pelo filme "J"accuse - O oficial e o espião", num momento em que era acusado novamente de violação, o que motivou vários protestos.