Imaginar o território e as cidades em 2051: vêm aí a discussão

Ciclo de debates sobre arquitetura e sustentabilidade arranca esta sábado na Póvoa de Varzim, seguindo-se encontros em mais três cidades: Porto, Guimarães e Vila Real.

Imaginar o futuro do território e das cidades a partir de noções de sustentabilidade é o objetivo de "2051: Odisseia dos espaços. (Eco) ficções do ambiente construído". Trata-se de um ciclo de debates organizado pela Ordem dos Arquitetos Secção Regional Norte (OASRN) que se desdobra pelas cidades do Porto, Guimarães, Vila Real e Póvoa do Varzim nos próximos quatro sábados.

O primeiro destes encontros interdisciplinares, que juntam arquitetos, paisagistas, urbanistas, economistas ou biólogos, acontece já no sábado no Cineteatro Garrett, na Póvoa de Varzim, às 17.30 horas. Conta com a participação de Albert Cuchí, Daniel Duarte Pereira e Teresa Andresen, que se irão debruçar sobre a "sustentabilidade ambiental".

"Todos os programas europeus para a sustentabilidade têm como horizonte o ano de 2050", explica ao JN Bruno Baldaia, vice-presidente da OASRN.

"Quisemos imaginar já como será estar nesse tempo e contexto, que serão resultado das políticas entretanto implementadas".

Discutir os processos já em curso e empreender um "exercício de futurologia" são os eixos destas quatro sessões: "É um evento descentralizado que pretende envolver toda a região Norte, e que reúne especialistas de várias áreas para discutir o futuro da paisagem onde vivemos". Paralelamente aos debates, haverá visitas guiadas e sessões técnicas.