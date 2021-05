Impedidos de viajar, leitores refugiaram-se nos livros de viagens

Sérgio Almeida Hoje às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Género literário despertou finalmente a atenção dos editores e do público, seguindo exemplo de outros países. Influência estende-se também à ficção contemporânea.

De nicho residual a segmento pujante, com uma oferta a crescer, novas coleções e uma abrangência temática improvável. Assim tem sido o percurso recente da literatura de viagens, um género que tem chegado a mais leitores, embora ainda distante da popularidade em Inglaterra ou Estados Unidos, países onde é frequente vermos estes títulos nos tops.

É impossível não relacionarmos esse surto de interesse com os confinamentos dos últimos 15 meses, que restringiram a liberdade de movimentos. "Como as viagens estão limitadas, há muitas pessoas que têm aproveitado este período para ler livros que apelam à viagem", confirma Manuel Andrade, CEO da Idioteque. O editor e escritor sabe do que fala: em pouco mais de um ano publicou "Born free", de Rui Barbosa Batista, e "Viagens de uma vida", obra de 25 bloggers, dois livros cuja aceitação no mercado "tem sido positiva". "São títulos que, embora já tenham sido publicados há muitos meses, continuam a ter saída", completa.