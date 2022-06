"Improvável", humor brasileiro de novo em Portugal

Iara Macedo Hoje às 12:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Cia. Barbixas, um dos nomes centrais do improviso no Brasil, regressa a Portugal a partir desta sexta-feira, pela quarta vez.

O grupo de humoristas Cia. Barbixas, formado por Daniel Nascimento, Anderson Bizzocchi e Elidio Sanna, que tem ganho uma crescente popularidade nas redes sociais, principalmente com o seu canal de Youtube com mais de 3 milhões de subscritores, reencontra-se com o público português num espetáculo que tem por base jogos de improviso. Entre os nomes de convidados com quem já colaboraram estão Mário Bomba e César Mourão.

O JN conversou com Daniel Nascimento sobre um espetáculo que percorre os palcos há já 15 anos. "Improvável" regressa a Portugal com espetáculos esta sexta-feira e sábado no Porto (Teatro Sá da Bandeira), domingo 12 em Coimbra (Conservatório Musical), quarta 15 em Braga (Altice Forum) e sexta 17 e sábado 18 em Lisboa (Teatro Tivoli BBVA).