Imunes às crises, festivais de verão galopam nas vendas e cartazes

Procura de passes e bilhetes diários iguala ou excede o nível dos melhores anos. Cartazes são robustos e alguns recintos crescem.

Nem guerra na Ucrânia, nem inflação, nem a turbulência da política interna. Nada parece refrear a ânsia do público pelo verão e pelos concertos. "Já chega o resto do ano cheio de pessoas sisudas e indignadas", diz José Barreiro, diretor do Primavera Sound. Procura de bilhetes a igualar ou a exceder os melhores anos, cartazes a estourar de húbris, ampliações e melhoramentos nos recintos. As crises não passam por aqui.

Veja-se o Primavera Sound, que irá decorrer no Parque da Cidade, no Porto, de 7 a 10 de junho: além de acrescentar um dia à sua duração, beneficiou das obras de expansão do parque e irá contar com mais cinco a seis hectares de área disponível, o que permitirá acolher mais cinco a dez mil pessoas, sendo esperadas, segundo José Barreiro, 40 a 45 mil por dia. O responsável diz ser ainda cedo para apresentar números relativos às vendas, mas vai adiantando que está perante a "melhor reação de sempre".