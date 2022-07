Inédito: Variações volta aos palcos mas agora é um holograma

Patrícia Naves Hoje às 09:19 Facebook

"Há uma noite para passar" é um espetáculo-concerto com nova tecnologia. Estreia esta terça-feira à noite na sala do Capitólio, em Lisboa. Os bilhetes já esgotaram.

Há 41 anos, na discoteca Trumps, em Lisboa, um ainda relativamente desconhecido António Variações dava o seu primeiro concerto, iniciando um fenómeno de culto e admiração, tanto pelo público como pelos seus pares, que perdurou muito após a sua morte e permanece ainda hoje. Agora, o autor de "Canção do engate" e "Estou além", regressa aos palcos de maneira surpreendente: em formato virtual, naquela que será a primeira atuação em holograma de um artista português.

Com ajuda da banda do filme "Variações" - ou seja Sérgio Praia, que interpreta o artista na ficção de 2019, e ainda Vasco Duarte, Armando Teixeira, Duarte Cabaça e David Silva -, o público da sala Capitólio, em Lisboa, vai poder reviver um momento histórico de 1981, com o recurso das mais avançadas tecnologias.