Inspirado na cerâmica de Aveiro, "Fábrica" procura participantes

A Câmara Municipal de Aveiro lançou o desafio, até 22 de março, a quem tem experiência de palco ou gosta de teatro para participar no espetáculo "Fábrica", baseado na tradição da região.

A autarquia, através do Teatro Aveirense, acaba de lançar uma convocatória, "desafiando todos os interessados a criar e participar num espetáculo de teatro, intitulado 'Fábrica', com encenação de Jorge Louraço Figueira e desenvolvido a partir da vida nas fábricas de cerâmica da região de Aveiro".

É no Teatro Aveirense que se espera que "Fábrica" se possa estrear ainda este ano, estando as candidaturas para fazer parte do elenco abertas até 22 de março. As sessões serão acertadas de acordo com as medidas que, no contexto da pandemia, vigorem nos próximos meses.

"'Fábrica' é, à primeira vista, um espetáculo de teatro sobre a indústria de transformação do barro ou argila em peças de cerâmica, desenvolvida ao longo de séculos em Aveiro. Mas revelar-se-á afinal uma peça sobre a transformação sofrida pela própria cidade e pelas pessoas que nela viveram e trabalham, à medida que a matéria-prima foi sendo passada da terra ao forno, do forno às casas, do forno às mesas e daí para as bocas", lê-se na sinopse.

O espetáculo nascerá dos testemunhos de quem entra ou entrava nesse circuito da argila e da cerâmica, sendo criadas "figuras de ficção para narrar histórias reais".

Através do texto e da interpretação, pretendem-se cruzar a experiência do trabalho com os sonhos de operários, ceramistas, industriais, homens ou mulheres.

A convocatória é dirigida a residentes na região de Aveiro com experiência de representação ou interesse pela área, maiores de 16 anos, e a documentação pedida compreende o envio dos dados pessoais dos candidatos, nomeadamente o nome completo, a data de nascimento e a ocupação, e comprovativo de morada.

Deverá ainda fazer parte do processo de candidatura, que deve ser enviado para o mail agenio@cm-aveiro.pt, uma nota biográfica referindo a experiência e interesse pela representação (máximo de 300 palavras) e uma carta de motivação (igualmente com um máximo de 300 palavras).