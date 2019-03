Musa de Godard vem a Portugal em Abril

João Antunes Hoje às 17:48 Facebook

Anna Karina estará, aos 78 anos, no Indie Lisboa e na Cinemateca

Anna Karina fez sete filmes e meio com Jean-Luc Godard, seis longas-metragens e um sketch de um filme em episódios, durante os seis anos em que estiveram casados, de 1961 a 1967. A par dos sete filmes que Marlene Dietrich fez com Josef von Sternberg, com quem seguiu para Hollywood depois de "O Anjo Azul", no final da década de 1920, é seguramente a dupla de um realizador e uma atriz mais produtiva e criativa de toda a história do cinema. Hoje com 78 anos, Anna Karina vem a Portugal e vai ser uma festa, quando o público cinéfilo do Indie Lisboa e da Cinemateca a receber, no próximo mês de Abril.

Podemos dizer que bastaria a luminosidade da stripper de "Uma Mulher é uma Mulher", entre Brialy e Belmondo, para lhe garantir um lugar no olimpo da cinefilia. Ou a Nana de "Viver a sua Vida", com o penteado à Louise Brooks exigido pelo marido/realizador, essa mulher literalmente do outro mundo de "Alphaville" ou a Marianne que acompanha até ao fim esse "Pedro, o Louco", que há mais de meio século nos deixa loucos de paixão.

Mas não. Não bastaria nenhuma delas. Nós, que amamos o cinema, que tanta liberdade ganhou com esses homens da Nouvelle Vague, não poderíamos nunca passar sem todas essas mulheres, nem sem a Veronica que luta pela libertação da Argélia em "O Soldado das Sombras", a Odile desse "Bando à Parte" que corre apaixonadamente pelos corredores do Louvre, ou a Paula "Made in USA".

Quando filmam o episódio futurista de "A Mais Antiga Profissão do Mundo", Godard e Karina estão já à beira da separação, pessoal e artística. Cada um deles irá a partir daqui viver a sua vida. Admire-se ou não a sua obra futura, o cinema de Godard nunca mais será o mesmo.

AK, como foi por vezes creditada nos filmes de Jean-Luc, nasceu Hanne Karen Blarke Bayer, no dia 20 de setembro de 1940, em Copenhaga, capital da Dinamarca. Aos 17 anos fugiu de um padrasto demasiado estrito. Chegou a Paris, conheceu Coco Chanel e Pierre Cardin e cedo era um modelo de topo, com direito a capa na Elle. Aliás, ela própria disse mais tarde que Godard não podia deixar de a encontrar, porque aparecia a vender sopa num dos lados dos Campos Elísios e sabonetes no outro.

Godard ainda utilizou Jean Seberg a vender jornais nas avenidas parisienses, na sua primeira e capital longa-metragem, "O Acossado", já depois de ter conhecido a sua futura musa e de esta ter recusado um papel no filme por ter de aparecer nua. Mas era já Anna Karina a estrela do opus dois de Godard, "Uma Mulher é uma Mulher".

Enquanto esteve com Godard, Karina teve uma pequena participação em "Duas Horas na Vida de uma Mulher", um dos melhores filmes de Agnès Varda, e foi a vedeta da obra-prima "escandalosa" de Jacques Rivette, "A Religiosa". Foi uma das mulheres de "A Ronda do Amor", de Roger Vadim e interpretou as canções que para ela escreveu Serge Gainsbourg no telefilme "Anna".

Visconti, Schlondorff e Delvaux

Depois de Godard, Anna Karina filmou com Visconti, Schlondorff e Delvaux, passou sem grande sucesso pelos Estados Unidos, onde se pode destacar a presença num dos últimos filmes do mestre George Cukor e rapidamente regressou à Europa. Filma em França, em Itália e na Alemanha. Escreve e realiza um filme em 1973, "Vivre Ensemble", que nunca estrearia em Portugal.

Karina continua a filmar com regularidade e tem ainda encontros cinematográficos importantes mas esporádicos, com Rainer Werner Fassbinder, que a junta às suas atrizes de eleição em "A Roleta Chinesa". Volta a aparecer, e a cantar, num Rivette, "Alto, Baixo, Frágil". Viveu com Ulli Lommel, com quem também filmou.

A atriz teve dois casamentos esporádicos com Pierre Fabre e Daniel Duval, e está agora casada, desde 1982, com Dennis Berry, para quem escreve e interpreta "Last Song". Mais recentemente, em 2008, volta à realização, com "Victoria", rodado no Québec, e que mais uma vez não vimos por cá. Escreveu ainda três romances.

Mas é a Anna Karina dos nossos sonhos, dos filmes de Godard, que vamos ter à nossa frente, dentro de muito pouco tempo. Preparem as fotografias, os cartazes, os DVD, para um autógrafo a guardar num cantinho especial da vossa memorabilia. Como AK está num lugar à parte da nossa memória cinéfila.