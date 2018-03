Abrunhosa é o convidado de João Pedro Pais no concerto da Casa da Música

Ana Rita Neto Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

O cantor João Pedro Pais atua, este sábado e domingo à noite, na Casa da Música, no Porto. A celebrar 20 anos de carreira, o músico lançou o álbum comemorativo "20 Anos", que apresentará em palco. Pedro Abrunhosa é o convidado especial da noite.

Além dos temas mais conhecidos, como "Mentira", "Não Há" ou "Nada de Nada", o cantor levará a palco os dois novos temas "Faz tempo" e "És do mundo", tema com uma letra muito especial para João Pedro Pais "Fala de um grande amigo, o Zé Pedro (guitarrista dos Xutos e Pontapés, que morreu em novembro). Conta uma história daquilo que se viveu neste tempo que o conheci", revelou o músico, em conversa com o JN.

A acompanhar João Pedro pais em palco estarão músicos que o têm acompanhado nos últimos anos, como Rui Almeida, nos pianos, Fernando Tavares, na bateria e percussão, Sérgio Mendes, nas guitarras, e Donavan Bettencourt, nos baixos. Além disso, João Pedro Pais receberá Pedro Abrunhosa, como convidado especial.

Os bilhetes para os dois dias já se encontram esgotados.