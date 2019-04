Capitão Fausto apresenta ao vivo "A Invenção do dia Claro" na redação do JN

Hoje às 10:17 Facebook

"A Invenção do dia Claro" é o novo álbum do grupo e já entrou diretamente para o primeiro lugar do Top Nacional de Vendas. Vai ser apresentado na redação do Jornal de Notícias esta quarta-feira.

A partir das 15.30 horas, pode assistir ao showcase em direto no Instagram e no Facebook do JN.

Depois de "Capitão Fausto Tem os Dias Contados", o álbum que consagrou a banda lisboeta, o grupo tem disco novo, "A Invenção do Dia Claro", editado em março.

Deste álbum já conhecemos os singles "Sempre Bem", "Faço as Vontades" e o novo "Amor, a Nossa Vida", que foi lançado a 8 de fevereiro. "A Invenção do Dia Claro" foi gravado em São Paulo, no Brasil, nos estúdios da Red Bull. Conta com a colaboração de vários músicos locais.

A banda anunciou a sua presença na edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura, a 15 de Agosto, bem como a presença no festival Rock in Rio (Rio de Janeiro) a 6 de Outubro, ao lado do projeto "O Terno".

Capitão Fausto esgotou recentemente os concertos de apresentação do novo álbum na Casa da Música (Porto) e no Capitólio (Lisboa), que acontecem nos dias 4 e 6 de Abril, respetivamente. Para além destes dois concertos, o grupo já anunciou mais datas um pouco por todo o país, naquele que se prevê ser um ano prolífero em concertos.