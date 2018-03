Do deserto africano para os palcos de Espinho e Lisboa

Hoje às 15:54 Facebook

Trio feminino oriundo do Niger, o grupo Les Filles de Illighadad atua neste fim de semana em Espinho e em Lisboa, no âmbito de uma digressão europeia que tem colhido elogios vários.



Fundadora e líder das Les Filles de Illighada, FatouSeidi Ghali é uma revolucionária sem armas: ao aprender a tocar guitarra, tornou-se não apenas a segunda mulher a dominar este instrumento em toda a região, como deu início a uma autêntica mudança de costumes ainda sem fim à vista.

A descoberta, por mero acaso, de uma velha guitarra acústica em casa, lá deixada por um irmão mais velho, foi o início de tudo. Sozinha, aprendeu a tocá-la e a dominá-la na perfeição, conquistando o respeito e o orgulho da sua pequena comunidade.

A criação de um grupo, juntamente com outras duas jovens executantes, foi o passo seguinte. O reconhecimento não tardou e o som das Les Filles de Illighadad, mistura de música tuareg de guitarras com a tradição folk rural, valeu-lhes comparações imediatas com nomescomo Tinariwen, Bombino ou Mdou Moctar.

A primeira série de apresentações na Europa e o primeiro disco de estúdio, "Eghass Malan"; aumentaram o seu leque de seguidores. É nesse quadro que surgem os concertos deste fim de semana em Portugal: neste sábado, às 21.30 horas, no Auditório de Espinho, e no dia seguinte à mesma hora na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa.

Oportunidades para o público português conhecer melhor os 'riffs' hipnóticos e curtas frases que traduzem o sentir de um povo que encontra na música a sua melhor forma de expressão.